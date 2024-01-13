Онук Віталія Білоножка розповів, що дід сказав йому перед смертю

Онук народного артиста України Віталія Білоножка, якого назвали на честь діда Віталій, пригадав останню розмову зі знаменитим дідом перед смертю.

Розмова онука та Віталія Білоножка, який помер 9 січня на 71-му році життя, відбулася на Новий рік. За словами онука артиста, дід почав розповідати йому усілякі життєві історії і кожну він закінчував словами, аби онук "не спокушав долю":

"Він як завжди почав розповідати якісь історії з життя. Майже кожну розмову він закінчував зі словами "Віталію, не спокушай судьбу". І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося, що дід тримав долю за руки", - розповів онук Білоножка, пише "Суспільне".

Віталій Білоножко

Нагадаємо, що народного артиста України, засновника та організатора Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка не стало 9 січня. Причиною смерті легенди стала зупинка серця. 12 січня артиста провели в останню путь в Національній філармонії у Києві. Попрощатися зі співаокм прийшли його шанувальники і колеги Павло Зібров, Оксана Білозір, Петро Мага та інші.

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