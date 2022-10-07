Онука Алли Пугачової Микиту Преснякова забрали на війну з Україною – ЗМІ

У РосЗМІ активно шириться інформація про те, що Микиту Преснякова мобілізували просто з театральної репетиції.

Онука російської співачки Алли Пугачової, яка не так давно з дітьми залишила Росію, Микиту Преснякова мобілізували.

Як передають російські ЗМІ, онука Пугачової забрали просто під час репетиції у театрі. Втім, у Московському Губернському театрі цю інформацію спростували, мовляв, востаннє Пресняков виходив на сцену їхнього театру у мюзиклі 22 вересня. Він був задіяний лише в одній виставі, і в штаті театру не значився.

У самого ж Преснякова коментувати цю новину відмовилися.

Зазначимо, що Микита Пресняков – син Христини Орбакайте – доньки Алли Пугачової, та співака Володимира Преснякова. Зараз хлопцю 31 рік, тож він підпадає під мобілізацію в Росії. Проте, як пишуть РосЗМІ, в армії Микита Пресняков не служив.

Тим часом, у Мережі ширяться чутки, що Алла Пугачова, після того, як поїхала з Росії, виставила на продаж свій знаменитий замок у селі Грязь під Москвою. Його вартість примадонна оцінила у 17 мільйонів доларів.

Поки він продається, за замком наглядає онук Пугачової, Микита Пресняков, відповідно він у Росії і перебуває у зоні ризику - його дійсно можуть забрати на війну з Україною, враховуючи антипутінську позицію його бабусі і той факт, що повістки приходять і багатодітним чоловікам, які ніколи не служили, й людям з інвалідністю.

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