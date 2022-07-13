ONUKA повернулася додому та замилувала фотосесією в полі з підрослим дворічним сином

Про це співачка Ната Жижченко, відома як ONUKA, розповіла на сторінці в Instagram.

Вона запостила знімки, на яких зображена зі своїм дворічним сином Сашком. Ці фотографії були зроблені під час фотосесії з малюком у полі пшениці. На світлинах зіркова мама з сином позує у вбраннях блакитного кольору.

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

"Вдома", коротко прокоментувала фотографії Жижченко.

Своєю чергою, шанувальники були зворушені такою сімейною ідилією і зазначили, що Сашко вже так швидко підріс і дуже схожий на свого тата – музичного продюсера Євгена Філатова: "який солоденький", "який гарний у вас син", "ідеальний мікс тата і мами, майбутній підкорювач сердець".

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

Нагадаємо, що у квітні фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко разом з оркестром народних інструментів виступила на залізничному вокзалі у Києві. Як зазначила виконавиця, вони організували концерт для підтримки духу українців у ці тяжкі воєнні часи.

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