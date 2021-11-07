ONUKA пригадала, як на Новий рік приготувала "мівіну": "Ми настільки бідно жили"

Також зірка розповіла про свій психологічний розлад.

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко пригадала непростий період подружнього життя з чоловіком Євгеном Філатовим.

Зараз закохані чудово живуть та виховують сина. Втім, подружжю довелося пережити разом скрутні часи. Так, "Світському життю" артистка розповіла, що певний період вони жили дуже бідно. Одного разу вони з чоловіком на Новий рік приготували лише одну "мівіну".

"Настільки бідно жили, що… Ми залишилися вдвох на Новий рік і на стіл поставили "мівіну". Це все, на що нам вистачило грошей. Попри це, ми були дуже емоційно близькими. Є такий вислів, що друг пізнається в біді, а дружина - у бідності", - пригадала Ната.

Родина ONUKA / instagram.com/onukaofficial

До слова, попри складнощі, закохані все одно неабияк кохають одне одного. Навіть свою несумісність їм вдалося трансформувати на користь.

"Женя дуже така талановита людина. Він такий от стереотипний образ художника, у якого все хаотично. Я навпаки – організована людина. В мене один з видів психологічного розладу – ОКР. У мене безліч списків, переліків, завдань. Таким чином я все контролюю та нічого не забуваю", - поділилась співачка.

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