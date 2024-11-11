Онука Ротару похизувалася відпочинком з мамою та розкрила країну, де вони зараз

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко засвітилася зі своєю мамою Світланою за кордоном.

Сімейство похизувалося спільним відпочинком. Так, Соня у своєму фотоблогу показала низку світлин з Риму. На зображенні модель з рідною людиною позують перед пам'яткою архітектури – церквою з обеліском. Для такої прогулянки родина обрала модні луки й доповнила їх сонцезахисними окулярами.

Соня Євдокименко з мамою / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня та її мама також насолодилися місцевими закладами й посмакували кавою. Водночас онука співачки розказала, що зараз ретельно слідкує за станом свого організму. Зокрема, піклується про збалансоване харчування для кращого самопочуття. Однак за сильного бажання може потішити себе солоденьким.

Соня Євдокименко з мамою / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Утеча з мамою", — лаконічно підписала сонячні кадри блогерка.

Онука Ротару також поділилася, що любить подорожувати. Так, Соня навіть розсекретила, що одного дня мріє побувати в Токіо та Кіото.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, нещодавно 23-річна Соня Євдокименко вперше розповіла про свій бізнес. Блогерка зізналася, яку річ вона продає по всьому світу.

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