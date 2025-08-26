Онука Ротару вперше за тривалий час показалася з 31-річним братом і розкрила, де вони зараз

Онуки Софії Ротару / © instagram.com/iamsofiaeve

Онука співачки Софії Ротару - модель Соня Євдокименко – вперше за тривалий час показалася зі старшим братом Анатолієм.

Якщо ж Соня періодично з'являється в Instagram і тішить своїми свіжими світлинами, то Анатолій після виїзду з України під час війни там рідкісний гість. Однак час він часу сестра ділиться контентом із братом, як і цього разу.

До слова, онуки Софії Ротару побували на особливій події – весіллі подруги. Тож, із заходу Соня поділилася світлинами, на яких був зображений й її брат. Подруга Євдокименко святкувала весілля в Бодрумі, Туреччина, тож нині саме там онуки Ротару й перебувають.

Зазначимо, онук та син Софії Ротару ще на початку повномасштабної війни намагалися виїхати з України до Молдови на надувному човні, однак їх затримали прикордонники. Врешті, згодом Анатолію таки вдалося перетнути кордон. Як саме – невідомо. Однак наразі онук Софії Ротару проживає в Європі, де будує музичну кар'єру. Що ж стосується онуки артистки, то вона вже тривалий час живе за кордоном.

Нагадаємо, сама ж Софія Ротару не робить чітких публічних коментарів про війну. Нещодавно учасник "ТНМК" Фагот припустив, чому артистка дотримується такої позиції.