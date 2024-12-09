Онука Софії Ротару показалася на відпочинку зі своїм 30-річним братом, який втік з України

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко поділилася родинним контентом.

Зокрема, у сторіз 23-річна модель дозволила юзерам поставити їй будь-яке запитання. У результаті у Соні поцікавилися іменем того, зустрічі з ким її завжди наповнюють. Так, онука Ротару зізналася, що такою людиною є її брат – Анатолій Євдокименко. І показала кадри з ним, які, вочевидь, були зроблені під час нещодавнього відпочинку.

"Завжди", - написала модель і додала смайлик червоного серця.

Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

До слова, 30-річний онук співачки під час війни виїхав з України. Нині живе та будує кар'єру за кордоном. Він пішов творчими стопами бабусі й регулярно випускає нові пісні під псевдонімом SHMN. Крім того, дає інтерв'ю іноземним ЗМІ.

Своєю чергою, родина музиканта також активно підтримує його творчість. Як от нещодавно його мама Світлана та сестра Соня публікували фото з відпочинку під його треки.

До речі, нещодавно Анатолій Євдокименко й сам вперше за тривалий час вийшов на зв'язок з фанами. Артист показував, як проводить свій вільний час за кордоном і тримає себе у формі.

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