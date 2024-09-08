Онука Софії Ротару показалася з мамою за кордоном та підтримала творчість брата, який втік з України

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко поділилася родинним контентом.

У своєму фотоблогу Соня опублікувала свіже фото зі своєю мамою Світланою. Вочевидь, спільну відпустку сімейство вирішило провести в сонячній Італії, про що свідчать краєвиди на фото. Разом у сукнях та сонцезахисних окулярах вони сповна насолодилися неймовірною природою.

"Неділя з мамою", - лаконічно підписала кадри блогерка.

Соня Євдокименко з мамою Світланою / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

До того ж онука Ротару не забула про свого 30-річного брата-музиканта Анатолія Євдокименка, який під час війни втік з України й наразі, взявши творчий псевдонім Shmn, випускає пісні за кордоном. Так, Соня присвятила новим пісням брата декілька своїх сторіз й позначила його акаунт.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

До слова, їхня мама Світлана також запостила в Instagram кадри мальовничої Італії й підтримала свого сина Анатолія, обравши пісні з його репертуару.

Світлана Євдокименко

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару показала невпізнанне фото з сином Русланом Євдокименком і приголомшила, який вигляд мала у молодості. До того ж артистка публічно звернулася до рідної людини з нагоди важливого свята.

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