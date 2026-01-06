ТСН у соціальних мережах

Онука Софії Ротару порозважалась в Куршевелі з подругою-росіянкою

Соня Євдокименко поділилась відповідними знімками з відпочинку.

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Онука співачки Софії Ротару неочікувано порозважалась в Куршевелі з подругою-росіянкою.

Модель Соня Євдокименко наразі насолоджується відпочинком. Вона вирішила провести зимову відпустку на гірськолижному курорті в Куршевелі. Зокрема, Соня вже й поділилась знімками з відпочинку. На одному з кадрів засвітилась російська блогерка Діана Манасір.

До слова, подружка-росіянка Соні Євдокименко, вочевидь, проживає в Росії. Принаймні, звідти вона активно ділиться фото та відео, зокрема й 2025 року. Окрім того, Діана працює безпосередньо на російському ринку.

Соня Євдокименко з росіянкою Діаною Манасір / © instagram.com/iamsofiaeve

До речі, Соня Євдокименко розповіла про відпустку в Куршевелі також й у Telegram-каналі, і зробила це російською мовою. Модель зазначила, що насолодилась відпочинком в компанії "своїх".

"У цій поїздці я знову зрозуміла, наскільки важливо мати своїх. Дуріти з розумними - рідкісна розкіш. Бути собою поруч із тими, хто розуміє з пів слова – справжній подарунок", - говорить Соня.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Євробачення-2024" Bambie Thug обурила вчинком. Ірландська співачка зробила заяву про концерт в РФ та звернулась до росіян, яких "не ігнорує".

