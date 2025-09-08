ТСН у соціальних мережах

Гламур
3224
1 хв

Онука Софії Ротару шокувала несподіваною появою разом з Дональдом Трампом

Знаменитість здивувала прихильників такою раптовою зустріччю.

Злата Ковтун
Софія Євдокименко і Дональд Трамп

Софія Євдокименко і Дональд Трамп

Онука співачки Софії Ротару — 24-річна модель і блогерка Софія Євдокименко — разом з мамою побувала на одному з найпрестижніших тенісних турнірів світу US Open у Нью-Йорку й здивувала випадковою зустріччю.

У своєму Instagram вона продемонструвала, що для виходу у світ обрала ніжну шовкову сукню модного масляно-жовтого відтінку з квітковими візерунками та мереживом. Образ вона доповнила хвилястою зачіскою й червоною сумкою, що додала яскравого акценту.

Компанію Софії на трибунах склала її мама, Світлана Євдокименко. Вони охоче позували на камеру та ділилися атмосферою змагань.

Софія Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Софія Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve

Втім, не лише їхні фото привернули увагу. На одному з селфі Софії можна помітити й президента США Дональда Трампа, який теж завітав на турнір.

Софія Євдокименко і Дональд Трамп / © instagram.com/iamsofiaeve

Софія Євдокименко і Дональд Трамп / © instagram.com/iamsofiaeve

Софія Євдокименко з мамою і Дональд Трамп / © instagram.com/iamsofiaeve

Софія Євдокименко з мамою і Дональд Трамп / © instagram.com/iamsofiaeve

Так, стильний вихід онуки Ротару став подвійною несподіванкою — завдяки елегантному вбранню та несподіваному "сусідству" з відомими політиком.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару потішила прихильників новими світлинами. Фани зустріли зірку на вулицях столиці й показали, як виглядає 78-річна співачка зараз.

3224
