Дата публікації
-
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3224
Час на прочитання
1 хв
Онука Софії Ротару шокувала несподіваною появою разом з Дональдом Трампом
Знаменитість здивувала прихильників такою раптовою зустріччю.
Онука співачки Софії Ротару — 24-річна модель і блогерка Софія Євдокименко — разом з мамою побувала на одному з найпрестижніших тенісних турнірів світу US Open у Нью-Йорку й здивувала випадковою зустріччю.
У своєму Instagram вона продемонструвала, що для виходу у світ обрала ніжну шовкову сукню модного масляно-жовтого відтінку з квітковими візерунками та мереживом. Образ вона доповнила хвилястою зачіскою й червоною сумкою, що додала яскравого акценту.
Компанію Софії на трибунах склала її мама, Світлана Євдокименко. Вони охоче позували на камеру та ділилися атмосферою змагань.
Втім, не лише їхні фото привернули увагу. На одному з селфі Софії можна помітити й президента США Дональда Трампа, який теж завітав на турнір.
Так, стильний вихід онуки Ротару став подвійною несподіванкою — завдяки елегантному вбранню та несподіваному "сусідству" з відомими політиком.
