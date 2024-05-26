Онука Софії Ротару у вишиванці показалася із бойфрендом-мільярдером: як відреагувала зіркова бабуся

Модель більше не приховує свій роман з іноземцем.
Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко поділилася свіжим фото зі своїм новим заможним бойфрендом Максом Лернером, родинні статки якого оцінюють у 1,2 млрд дол.
Так, 22-річна онука Ротару запостила свіже фото в обіймах коханого і показала, як відпочиває з ним. На зображенні Соня постає у червоній сукні-вишиванці з різноманітними візерунками і бахромою.
Окрім того, модель поділилася світлинами, як вона наодинці позує на різних локаціях.
"Травневі моменти", - підписала серію світлин Соня.
До слова, родина блогерки вже відреагувала на ніжні кадри й поділилися власними враженнями. Зокрема, Софія Ротару поставила допису вподобайку, а мама Соні Світлана Євдокименко та брат-музикант Анатолій у коментарях залишили емодзі у формі сердечок. Решта юзерів також зробила чимало компліментів моделі:
- Українська красуня
- Ти дивовижна в цій сукні. Таке враження, що засвітилося сонце всередині тебе
- Яка краса! Сукня неймовірна!
Нагадаємо, раніше у ЗМІ розсекретили, чим займається Макс Лернер, який підкорив серце онуки Софії Ротару.
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