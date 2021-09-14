Онука Софії Ротару з квітами влаштувала ніжний фотосет на ліжку

Онука Софії Ротару з квітами влаштувала ніжний фотосет на ліжку

Дівчина зачарувала світлиною.

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, яка нещодавно показала, як провела відпустку з бойфрендом, влаштувала імпровізований фотосет.

Так, 20-річна дівчина показала, як ніжиться на ліжку, опублікувавши відповідний знімок. На фото модель лежить на світлій постільній білизні, а на її тіло падає сонячне проміння. Однією рукою вона закрила свої очі від сонця, а іншою – тримає оберемок рожевих гортензій, які, ймовірно подарував її бойфренд Денис.

Соня Євдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

Публікацію Соня підписала лише одним смайликом, а от фани були більш багатослівні в коментарях. Зокрема, писали таке:

Яка гарна! Як завжди!

Гарна та ніжна!

Кохаю тебе!

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька показала, як гуляла Каліфорнією. Знаменитість гайнула до Санта-Моніки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання