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Онука Софії Ротару засвітила глибоке декольте у зимовому Нью-Йорку

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Онука Софії Ротару засвітила глибоке декольте у зимовому Нью-Йорку

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Дівчина похизувалася своїми формами у шубі.

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, попозувала у зимовому Нью-Йорку в мерехтливій майці.

Вже тривалий час Євдокименко проживає в Америці й будує там кар'єру. Так, у своєму фотоблогу вона розбурхала уяву фанів новими пікантними кадрами. Онука Ротару продефілювала зимовим мегаполісом. Для образу вона обрала золотаву майку з великим декольте на вузьких бретелях й білі штани. Зверху дівчина одягла шубу. Щоправда, підписникам так і не вдалося отримати відповіді, чи вона з натурального хутра. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри.

Соня Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Чарівний ранок", – написала під дописом Соня.

У коментарях юзери вже залишили сотні смайликів, які виражають захват. І додали, що модель має неймовірну вроду.

  • Яким чудовим є світ!
  • Гарна й приваблива!
  • Яка ви гарна
Соня Євдокименко / © instagram.com/iamsofiaeve
Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, українська співачка Софія Ротару також має ще одного онука – музиканта Анатолія Євдокименка. Подейкують, зіркова бабуся допомогла йому незаконно виїхати з України і продовжує спонсорувати. Натомість він активно розвиває свою музичну кар'єру за кордоном і в своїх інтерв'ю не згадує про батьківщину.

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Дата публікації
Перегляди
592
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