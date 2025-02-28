Онука Софії Ротару зізналася, чому приховує подробиці життя своєї зіркової родини

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко вперше за тривалий час висловилася про родину.

Так, під час війни Росії проти України зіркове сімейство Ротару майже нанівець звело своє публічне життя. Така мовчазна позиція у непрості періоди часто викликає у фанів подив. Тому у фотоблогу Соня розставила усі крапки над "і".

Модель пояснила, що всі подробиці про її друзів, родину та стосунки вона залишатиме поза камерами. За словами онуки Ротару, їй подобається зберігати цінність моментів у пам'яті та бути в моменті. Тож вона відмовляється ділитися таким контентом зі своєю багатотисячною аудиторією й воліє зберігати приватність близького кола.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

"Є тонка межа між поширенням інформації та її надмірним поширенням. Авжеж я схильна тримати деякі аспекти мого життя поза кадром. Кадри моїх вечерь, подорожей або спокійних буденних моментів – не є обов'язковими для поширення назагал. Деякі речі просто відчуваються більш особливими, коли зберігають приватність", - написала Соня.

Утім, все ж Соня Євдокименко час від часу робить виключення та ділиться сімейними фото. Як ось нещодавно вона показала рідкісну зустріч з братом Анатолієм Єдокименком, який втік з України та будує кар'єру за кордоном.