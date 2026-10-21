Онука Тамари Яценко стала артилеристкою в ЗСУ: акторка показала, як її родичка працює на фронті

Тамара Яценко / © Власть vs Влащенко

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Онука зірки «Шоу Довгоносиків», народної артистки України Тамари Яценко добровільно вступила до лав ЗСУ та стала артилеристкою.

Акторка показала кадри, на яких її родичка вправно працює з артилерійською установкою. За словами Тамари, донька її двоюрідного брата сама вирішила піти служити, попри те, що має двох дітей.

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Яценко не приховує, що пишається її рішенням долучитися до захисту країни. Крім того, зізнається, що вона не єдина з її родичів, хто пішла воювати на фронт.

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«Це донька мого двоюрідного брата. Так. Вона захотіла. Тим паче у неї двоє доньок. Племіннички мої теж танкісти», — поділилася Тамара в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Онука Тамари Яценко / © Власть vs Влащенко

Онука Тамари Яценко / © Власть vs Влащенко

Акторка також розповіла про свого обранця, актора Олега Коваленка, який свого часу теж намагався долучитися до війська. За словами Яценко, він особисто приходив до військкомату та чекав у черзі, однак спочатку йому відмовили. Згодом актор перетнув межу призовного віку.

«Мій Олег теж ходив, у черзі стояв. Спочатку сказали, що не треба, а потім йому уже й 60 виповнилося», — розповіла зірка.

Нагадаємо, нещодавно музикант-військовий Міша Крупін несподівано випустив провокативне відео й натякнув на повернення гурту «Корупція» під час війни.

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