ONUKA вперше розповіла про свої складні пологи: "У сина почав падати пульс"

Артистці робили кесарів розтин.

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко вперше розповіла про свої тяжкі пологи.

До слова, артистка народила первістка 2020 року. Втім, пологи у зірки були тяжкі. Наталія розповіла, що всю вагітність вона лікувалася від прееклампсії. А перед самими пологами у неї почав підвищуватися тиск.

Родина Нати Жижченко / instagram.com/onukaofficial

"Всю вагітність у мене була прееклампсія. Я всю вагітність пила ліки проти тиску. І перед пологами у мене дуже почав підвищуватися тиск. Мені дали ліки, але вони не стабілізували мій тиск. І мені зробили епідуральну анестезію. Мені стало легше, я заспокоїлась", - розповіла Наталія під час інтерв'ю з Василісою Фроловою.

Втім, коли почалися самі пологи, у малюка почав падати тиск. Лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин.

"У сина почав падати тиск, лікарі були переполохані. Лікарі сказали, що треба робити кесарів розтин, бо може бути гіпоксія", - поділилася артистка.

Син Нати Жижченко / instagram.com/onukaofficial

До слова, Наталія зізнається, що якийсь час після пологів їй було морально тяжко. Вона не вважала себе мамою через те, народила за допомогою кесаревого розтину, а не самотужки. Втім, її заспокоїв лікар, який запевнив, що операцію їй зробили на останній стадії пологів.

"Мені навіть лікарю було соромно зізнатися, який вів вагітність, що мені зробили кесарів. Мені навіть мамі було соромно сказати. Я навіть думала приховати це. У мене була така думка, що я не впоралася, а не те, що в мене здорова дитина", - поділилася своїми переживаннями Наталія.

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