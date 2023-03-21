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ONUKA заговорила про закінчення музичної кар'єри після війни та розповіла, чим хоче займатися

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
703
Час на прочитання
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ONUKA заговорила про закінчення музичної кар'єри після війни та розповіла, чим хоче займатися

Співачка не бачить себе на великій сцені.

Співачка Ната Жижченко, відома як ONUKA, несподівано заговорила про припинення своєї сценічної кар'єри. 

Під час війни виконавиця бере участь у благодійних заходах та використовує свою творчість, щоб допомогти нашій країні. Однак після завершення війни скоріш за все ONUKA хоче залишити шоубізнес.

"Думаю, навряд майбутнє буде на сцені. Можливо, це будуть точкові проєкти, більш вузькоаудиторні, менш популярні музично", - заявила у "ЖВЛ" співачка.

© facebook.com/onuka.official
Фото: facebook.com/onuka.official

Своє майбутнє виконавиця бачить у тому, щоб відроджувати українську культуру та відновлювати країну після війни. Зокрема, Ната хоче зайнятися відбудовою рідної Чернігівської області, де ще 2021 року почала реставрацію садиби свого дідуся Олександра Шльончика, який створював музичні інструменти.

"Я бачу своє майбутнє, свою діяльність у відродженні України, зокрема Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору", - поділилася артистка.

© instagram.com/onukaofficial
Фото: instagram.com/onukaofficial

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Дата публікації
Перегляди
703
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