ONUKA запрем'єрила барвистий кліп-антиутопію про байдужість людей

30 вересня відбулася прем'єра відео на трек GUMA.

Український електро-фолк-бенд ONUKA потішив фанатів новим кліпом.

Так, гурт запрем'єрив відео на трек GUMA — антиутопічну історію про систему та боротьбу з нею. Композиція увійшла до нового альбому KOLIR і присвячена байдужості суспільства щодо людей з обмеженими можливостями.

Пісня, в основу якої ліг звук, що підказує незрячим, де знаходиться вхід до метрополітену на станції метро "Славутич" у Києві, ONUKA прагне продемонструвати незахищеність цієї верстви населення в нашій країні.

"Не чую, не бачу, не говорю" — три дії в лейтмотиві GUMA повністю описують реалії часу, у який ми живемо, — часу, сповненого байдужості, неуважності й апатії. Особливо вони стосуються людей з обмеженим можливостями — сліпих і глухих, які страждають від цієї індиферентності", – поділилися творці.

Ідея кліпу належить Євгену Філатову. За його словами, в основі кліпу лежать класичні антиутопічні сюжети.

"GUMA — це історія про боротьбу індивідуума з системою і про опір людства процесам автоматизації. У контекст відео можна сміливо включити і проблеми сучасного суспільства: залежність від віртуального простору, вплив соціальних мереж, культуру скасування, надмірне споживання й виробництво", – поділився музикант.

Євген і Ната — прихильники таких архітектурних течій, як радянський конструктивізм і модернізм. Саме тому нове відео знімали у будівлях, які є еталонними прикладами цих напрямів, як-от бібліотека КПІ чи готель "Салют". Усі речі для створення костюмів були зібрані на секонд-хендах, барахолках та у костюмерних цехах. Образи підв'язувалися під локації за кольоровою палітрою інтер'єрів, щоб вони резонували або, навпаки, грали на контрасті.

Нагадаємо, не так давно SLAVIA в сукні з глибоким декольте відверто заспівала про шлюб з Дзідзьо. Артистка випустила пісню під назвою "Любов любов".

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