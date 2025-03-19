Оператор з України виправдався за знімання кліпу з росіянами для скандальної зірки "Євробачення-2025"

Дмитро Недря заговорив про погрози у свій бік на тлі хейту.
Український кінооператор Дмитро Недря прокоментував свою співпрацю з росіянами під час знімань кліпу представнику Естонії на "Євробаченні-2025" TOMMY CASH.
Так, нещодавно у Мережі українське суспільство збурилося через появу Дмитра у списку команди, яка працювала над відеороботою до пісні Espresso Macchiato естонського виконавця. Річ у тому, що поруч з українськими творцями красувалися імена росіян. Зокрема, росіянка Аліна Пязок, яка раніше працювала з Little Big, не лише зняла кліп для TOMMY CASH, але й створює зірці номер на "Євробачення-2025".
На тлі критики оператор вийшов на зв'язок у фотоблогу та розставив усі крапки над "і". За словами Недрі, йому почали надходити серйозні погрози. Водночас він наголосив, що від 2014 року він розірвав будь-які зв'язки з державою-терористкою. І додав, що ця робота для TOMMY CASH не була знята путіністами. Як зізнається оператор, російська частина команди насправді засуджує криваву політику путіна.
"У соцмережах розпочався хейт і погрози через кліп, який я зняв для естонського артиста Томмі Кеша. Я знав лише, що це естонський артист із чіткою позицією: підтримка України та засудження російської агресії. Але я чудово розумію обурення спільноти. Попри те, що естонсько-російська режисерка, яка живе в Лос-Анджелесі, відкрито виступає проти російського вторгнення й жодним чином не є спонсором війни, мені справді прикро, що проєкт у підсумку отримав таку кількість "російських" кредитів. Чого я не розумію й не можу прийняти – це погрози розправи в особистих повідомленнях, пошук зради там, де її немає, та роздування ефемерних фантазій про російські гроші", - написав Недря.
Зазначимо, до самого артиста TOMMY CASH є також багато запитань. Співак, який має російське коріння, співпрацював з росіянами, зокрема з гуртом Little Big і репером Гуфом, а 2021 року навідувався до анексованого Криму. Крім того, шоумен публічно не коментує вторгнення Росії в Україну.
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