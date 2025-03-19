Оператор з України виправдався за знімання кліпу з росіянами для скандальної зірки "Євробачення-2025"

Український кінооператор Дмитро Недря прокоментував свою співпрацю з росіянами під час знімань кліпу представнику Естонії на "Євробаченні-2025" TOMMY CASH.

Так, нещодавно у Мережі українське суспільство збурилося через появу Дмитра у списку команди, яка працювала над відеороботою до пісні Espresso Macchiato естонського виконавця. Річ у тому, що поруч з українськими творцями красувалися імена росіян. Зокрема, росіянка Аліна Пязок, яка раніше працювала з Little Big, не лише зняла кліп для TOMMY CASH, але й створює зірці номер на "Євробачення-2025".

На тлі критики оператор вийшов на зв'язок у фотоблогу та розставив усі крапки над "і". За словами Недрі, йому почали надходити серйозні погрози. Водночас він наголосив, що від 2014 року він розірвав будь-які зв'язки з державою-терористкою. І додав, що ця робота для TOMMY CASH не була знята путіністами. Як зізнається оператор, російська частина команди насправді засуджує криваву політику путіна.

Дмитро Недря про знімання кліпу для TOMMY CASH

"У соцмережах розпочався хейт і погрози через кліп, який я зняв для естонського артиста Томмі Кеша. Я знав лише, що це естонський артист із чіткою позицією: підтримка України та засудження російської агресії. Але я чудово розумію обурення спільноти. Попри те, що естонсько-російська режисерка, яка живе в Лос-Анджелесі, відкрито виступає проти російського вторгнення й жодним чином не є спонсором війни, мені справді прикро, що проєкт у підсумку отримав таку кількість "російських" кредитів. Чого я не розумію й не можу прийняти – це погрози розправи в особистих повідомленнях, пошук зради там, де її немає, та роздування ефемерних фантазій про російські гроші", - написав Недря.

Зазначимо, до самого артиста TOMMY CASH є також багато запитань. Співак, який має російське коріння, співпрацював з росіянами, зокрема з гуртом Little Big і репером Гуфом, а 2021 року навідувався до анексованого Криму. Крім того, шоумен публічно не коментує вторгнення Росії в Україну.

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