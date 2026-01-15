Опра Вінфрі після схуднення на препаратах на 23 кг шокувала набраною вагою через відмову від уколів

Опра Вінфрі / © Associated Press

Відома американська ведуча Опра Вінфрі відмовилась від препаратів для схуднення і здивувала набраною вагою.

Так, знаменитість 2023 року чесно зізналась, що почала позбуватися зайвих кіло за допомогою ліків для діабетиків, що допомагали їй тримати під контролем апетит. Опра Вінфрі важила 107 кг, але за допомогою препарату ведуча схудла на 23 кг.

Знаменитість переконували, що після відмову від ліків вага почне повертатися. Тож, торік Опра Вінфрі відмовилась від препаратів, аби довести протилежне, пише Daily Mail. Та вага ведучої стрімко почала повертатися. Врешті, знаменитість погладшала на дев'ять кілограмів. Хоча ведуча запевняє, що в цей період і намагалась правильно харчуватися, і підтримувати фізичне здоров'я. Проте це не допомогло Опрі.

Врешті, ведуча дійшла до висновку, що ліки, що допомагають позбуватися ваги, корисні, особливо для людей, що схильні до ожиріння. Тож, відмовлятися від них Вінфрі не планує.

