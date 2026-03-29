"Орел і Решка" оскандалилися через мову та розлютили українців: "Знову зʼїдять це л*йно"

«Орел і Решка»

Реклама

Тревел-шоу «Орел і Решка» опинилося в центрі скандалу через російську мову в соцмережах — ситуацію прокоментував ексведучий Андрій Бєдняков.

Останні публікації проєкту викликали хвилю критики серед українських користувачів. Причиною стала мова дописів — більшість із них з’являються російською. Це виглядає особливо контрастно на тлі того, що шоу має українське походження і тривалий час асоціювалося саме з українськими ведучими — Лесею Нікітюк, Андрієм Бєдняковим та Антоном Птушкіним. Обурення швидко набрало обертів у соцмережах.

«Ви вкрай очманіли? Запускаєте новий сезон старого шоу під назвою: „перевірмо, наскільки українцям все одно“. Правила прості: беремо український продукт, зберігаємо російську мову і дивимось, чи буде реакція, чи знову зʼїдять це л*йно», — прокоментувала ситуацію відома українська блогерка Олена Мандзюк.

Реклама

Скриншот Instagram-акаунту шоу «Орел і Решка»

Після цього до обговорення долучився й ексведучий Андрій Бєдняков. Він пояснив, що не має впливу на сторінки проєкту і не бере участі в їхньому веденні. За його словами, контент із його участю юридично належить продюсерам, тому вони можуть використовувати його на власний розсуд.

«Я не маю жодної причетності до сторінки та до тих, хто її веде. За контрактом усі відео належать продюсерам шоу, тому вони можуть використовувати відео з моєю участю. Моя сторінка повністю українською — це мій вибір. І його я зробив. Відповідати за вибір інших людей я не можу. Щиро ваш, україномовний маріуполець», — прокоментував Бєдняков.

Коментар Андрія Бєднякова під дописом Олени Мандзюк

Тим часом продюсерка Нателла Крапівіна раніше анонсувала новий сезон під назвою «По блату». Формат передбачає можливість стати ведучим за оплату — йдеться про суму у 100 тисяч євро. Такий підхід, разом із мовним питанням, уже викликав нову хвилю дискусій серед глядачів.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько зізналася у труднощах з українською мовою і зробила гучну заяву на користь російської.