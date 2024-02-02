Орендував Софійський собор та покликав Брежнєву: Катя Сільченко шокувала, як коханий їй освідчився

Українська дизайнерка Катя Сільченко поділилася з фанами романтичним відео, як коханий, івент-мейкер Сергій "Картина" Неклева покликав її заміж.

31 січня Сільченко відсвяткувала 40-річчя і саме в цей день Картина знову освідчився коханій. На сторінці в Instagram щаслива дизайнерка запостила ролик, як все відбувалося і розповіла подробиці.

Так, ще за місяць до освідчення друзі Сільченко Саба Мусіна і Антон Птушкін запросили її на концерт оперної діви, який нібито мав відбутися у Софійському соборі у Києві. Це місце було обране не просто так, адже Картина знає, як Катерина любить цей собор.

Коли вже глядачі були у залі, до них вийшла "оперна діва" – щоправда, під шаром вбрання виявилася близька подруга Сільченко, співачка VERA (екс Віра Брежнєва).

"Тут з'явилась вона… Ганна Катерина Антоначчі… "Імпозантна жінка", - подумала я подумки. І тут я бачу мою рідну душу Віру! Яка мала купу планів і в цей час точно не мала бути в Україні. Сказати, що я в шоці… нічого не сказати. Я підходжу, розчулившись, починаю плакати, а вона шепоче: "А тепер повертайся", - розповіла Сільченко.

Катя Сільченко поділилася романтичним відео, як коханий покликав її заміж

В цей момент, поки Катя обіймалася з Вірою, позаду неї коханий став на коліно і з букетом запропонував їй стати його дружиною. Вже під постом з відео Картина розповів, як швидко Сільченко відповіла згодою:

"Дякую за "так"… з великою паузою… теж запам'ятаю… " – пожартував Картина.

Нагадаємо, що Катя Сільченко та Сергій "Картина" Неклева розсекретили свої стосунки 14 лютого 2022 року. У листопаді того ж року дизайнерка повідомила, що коханий їй освідчився. Певно, на ювілей знаменитості її обранець вирішив зробити це більш помпезно.

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