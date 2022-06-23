Організатор концертів заявив, що Юрій Шатунов ненавидів українців: що співак говорив

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть російського співака, екссоліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова.

Багато українських фанатів засмучені новиною про втрату кумира молодості. Втім, виявилося, артист ненавидів Україну та її мешканців.

Про це написала піарниця Анна Салата у своєму Telegram-каналі "Я вам пишу!". Вона розмістила повідомлення від концертного організатора, який працює з відомими артистами в Європі. У ньому йдеться, що від 2014 року, коли Росія напала на Україну, Шатунов відмовлявся виступати на заходах, коли дізнавався, що замовник – українець.

"Звичайно, не хочеться руйнувати дитячі спогади... Але, починаючи від 2014 року, кожного разу, коли йому телефонували із запитом на приватний виступ у Європі, дізнаючись, що замовник з України, він незмінно відповідав, що ми тут усі кінчені, бандерівці, нацисти та фашисти. Що він не збирається співати перед людьми, які не поважають вєлікую расєю". Ось і Юра", - написав організатор.

Юрій Шатунов ненавидів українців / Фото: t.me/yavampishuru

Зі свого боку, Анна прокоментувала, що "хороший росіянин – мертвий росіянин".

Зазначимо, що Шатунов також не висловлювався проти широкомасштабного нападу РФ та Україну.

Нагадаємо, у мережі показали останні хвилини життя Юрія Шатунова. На відео видно, що співак ледь пересувався та тяжко дихав.

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