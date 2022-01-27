Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash виступала у Криму: реакція Суспільного

Юзери звинувачують Alina Pash у невідповідності вимогам Нацвідбору.

Пристрасті навколо Національного відбору на "Євробачення-2022" не вщухають.

Так, днями у Мережі з'явилося відео єврооглядача Льоні Поліщука, де йдеться про те, що фіналістка конкурсу Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки.

У коментарях юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – артистка летіла до Криму з Москви.

"На рахунок того, як ми туди летіли, на жаль, я не могла коригувати цей момент і була безсила у цьому випадку. Будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти", – сказала Аліна 2019 року.

Обурені користувачі звинувачують співачку у порушенні закодавства України.

Тепер на звинувачення у невідповідності вимогам Нацвідбору відповіли організатори конкурсу – Суспільний мовник. На офіційній сторінці в Instagram, опублікували відповідь, де зазначено, що Суспільне не має доказів порушення правил відбору.

"Відеоінтерв'ю Alina Pash, яке зараз у Мережі наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України і вимоги конкурсу: виступ 2015 року відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Нагадаємо, Суспільне мовлення — не правоохоронний орган, тож перевірка фактів порушення здійснюється виключно з відкритих джерел та на основі отриманих від учасників гарантій. Якщо коментатори мають докази зворотного — просимо надати їх для підтвердження", – йдеться у заяві.

Тож артистку не дискваліфікують.

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