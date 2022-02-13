Організатори нацвідбору офіційно прокоментували скандал з оголошенням результатів

Вони пояснили, через що сталась помилка.

Керівник компанії, яка займалася виробництвом телеверсії нацвідбору на "Євробачення-2022", Олексій Гончаренко офіційно прокоментував скандал з оголошенням результатів.

Як повідомив Гончаренко, помилка сталася через редакторку, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку. Вона почала йому диктувати підсумкові результати, а мала – глядачів.

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2022" / instagram.com/suspilne.eurovision

"Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати голосування не глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран", - пояснив продюсер та керівник компанії Олексій Гончаренко.

Сама ж таблиця з результатами зникла з екрана через те, що графічний редактор намагався внести правки.

"Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур", - додав Гончаренко.

Тімур Мірошниченко / скріншот з відео

Нагадаємо, під час оголошення результатів голосування, ведучі трохи заплутались у балах та збили з пантелику учасників. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.

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