Організатори нацвідбору офіційно прокоментували скандал з оголошенням результатів

Вони пояснили, через що сталась помилка.
Керівник компанії, яка займалася виробництвом телеверсії нацвідбору на "Євробачення-2022", Олексій Гончаренко офіційно прокоментував скандал з оголошенням результатів.
Як повідомив Гончаренко, помилка сталася через редакторку, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку. Вона почала йому диктувати підсумкові результати, а мала – глядачів.
"Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики і почала читати результати голосування не глядачів, а підсумкові. Треба було підказувати ведучому оцінки від глядачів, а вона читала суму, яка виходить у підсумку. Таким чином, вона спантеличила ведучого і графічного редактора, що виводив таблицю з результатами на екран", - пояснив продюсер та керівник компанії Олексій Гончаренко.
Сама ж таблиця з результатами зникла з екрана через те, що графічний редактор намагався внести правки.
"Ми перепрошуємо за ці незручності, особливо за той стрес, що пережив Тімур", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, під час оголошення результатів голосування, ведучі трохи заплутались у балах та збили з пантелику учасників. Ситуацію вирішив врегулювати член журі Ярослав Лодигін, але також заплутав присутніх.
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