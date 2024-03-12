Організатори "Оскара-2024" пояснили, чому з телеверсії вирізали перемогу фільму "20 днів у Маріуполі"

Представники зазначають, що перелік номінацій, які увійдуть до скороченої версії, визначили за декілька тижнів до церемонії.

Компанія Disney Entertainment, яка відповідала за трансляцію "Оскара-2024", відповіла, чому перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії.

Представники зазначають, що через часові обмеження не могли включити всі номінації, тому від деяких довелося відмовлятися. За їхніми словами, ще за декілька тижнів до урочистої церемонії організатори "Оскара-2024" визначилися з переможцями, які потраплять до міжнародної трансляції, а категорія "Найкращий документальний повнометражний фільм", в якій і здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі", до цього переліку не потрапила.

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Associated Press

Утім, в компанії наголосили, що перемогу українського фільму було включено до зведеного підсумку всіх лауреатів.

"Зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", — відповіли в Disney Entertainment на запит Української служби "Голосу Америки".

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, урочиста церемонія "Оскар-2024" відбулася у ніч проти 11 березня. У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла українська картина "20 днів у Маріуполі". Під час отримання статуетки режисер Мстислав Чернов виголосив потужну промову про війну в Україні та довів присутніх до сліз.

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