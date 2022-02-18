Організатори показали перші фото майбутньої сцени "Євробачення-2022"

Дизайнеркою сцени стала Франческа Монтінаро.

Організатори популярного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" показали, який вигляд матиме сцена у Турині.

Загалом, неймовірний майданчик, де виступатимуть артисти, буде обрамлений водою, а перед ним виднітимуться італійські сади. А по центру сцени буде розташоване кінетичне сонце.

Саме такий вигляд матиме сцена "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

"Кінетичне сонце, джерело неймовірних рухів та світлових трюків, керує сценою та уособлює наше італійське ставлення: завжди у русі, бунтівне, творче, гостинне, пристрасне, інтуїтивне. Ми ті, хто має всередині сонце, і це наш спосіб існування в цьому світі", - повідомили організатори.

Розробницею сцени, яка отримала назву "The Sun Within" ("Сонце Всередині"), цьогоріч стала італійська художниця - Франческа Монтінаро. Як говорить Франческа, коли вона працювала над дизайном, то взяла до уваги інклюзивний характер конкурсу, а також гостинність італійців.

Саме такий вигляд матиме сцена "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

"Каскад води, що обрамляє сцену, алегорично репрезентує море, яке нас оточує, символ нашої складної культури. Сцена — це наш півострів: країна, де раді кожному конкурсантові, звідки б він не приїхав", - поділилася дизайнерка.

Саме такий вигляд матиме сцена "Євробачення-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Конкурсанти після виступу разом зі своїми командами відправляться до італійського саду, де рослинність змішується з променями світла.

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться в італійському місті Турин на олімпійській арені PalaOlimpico. Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12.

У січні міжнародний конкурс отримав офіційне гасло. "Євробачення-2022" мине під девізом The Sound of Beauty – "Звук краси".

Також відомо, що ведучими конкурсу стануть: італійська виконавиця Лаура Паузіні, італійський ведучий Алессандро Каттелан та відомий британський співак Mika.

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