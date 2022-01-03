Організатори про гонорар Сердючки за виступ у Дубаї на Новий рік: "Це дуже дорого"

Організатори про гонорар Сердючки за виступ у Дубаї на Новий рік: "Це дуже дорого"

Артистка 31 грудня дала концерт у ОАЕ.

У новорічну ніч українська артистка Вєрка Сердючка виступила на закритому заході в ОАЕ.

Світлини з цієї події з'явилися у Instagram фестивалю Big Art Festival, в рамках якого й виступала Сердючка зі своїм бендом. Як розповів організатор заходу Максим Берін, домовитися з артисткою було не так і просто. Як відомо, Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, останнім часом рідко виступає:

"Домовлятися, чесно зізнаюся, довелося за півтора року до цієї дати. Оскільки я вважаю, це моя особиста думка, на Новий рік краще, ніж Вєрка Сердючка, артиста вигадати неможливо. Ми працюємо не вперше і завжди залишається приємний післясмак від співпраці, тому що все чітко та якісно. Гості – мега задоволені. Варто Андрієві зі своїм великим колективом, величезним оркестром із більш ніж 22 осіб вийти на сцену, людей з танцполу не забрати", - розповів Берін виданню StarHit.

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У скільки ж обійшовся виступ Сердючки в новорічну ніч у Дубаї, точну суму Берін називати не став, однак зізнався: "Це дуже дорого!"

За даними РосЗМІ, за годину свого виступу Сердючка бере 12 млн руб. (близько 4,3 млн. грн). Тож можна лише уявити, скільки артистка могла запросити за роботу на Новий рік.

Зазначимо, що вартість квитка на новорічну вечірку з виступом Вєрки Сердючки у Дубаї становила 2-3 тисячі євро.

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