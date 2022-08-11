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Організатори Sea Dance відповіли Kalush Orchestra на прохання скасувати виступи росіянок

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Організатори Sea Dance відповіли Kalush Orchestra на прохання скасувати виступи росіянок

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

Організатори музичного фестивалю Sea Dance відреагували на прохання українського гурту Kalush Orchestra скасувати виступи російських діджейок.

Український колектив Kalush Orchestra вимагав, аби російських діджейок прибрали з лайнапу популярного музичного фестивалю у Чорногорії - Sea Dance.

Утім, організатори події заявили, що не будуть скасовувати виступи російських діджейок, та пояснили чому.  Офіційне своє звернення вони опублікували на сайті фестивалю.

Вони зазначили, що не підтримують війну в Україні та співчувають українцям. Утім, на їхню думку, прибирати росіянок з лайнапу – це дискримінація, що суперечить цінностям Sea Dance.

"Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення та страждання, які відбуваються в Україні, а також у будь-якій точці світу, але скасування виступу будь-якого виконавця виключно на підставі його національності, раси чи релігії – це всупереч цінностям, які відстоює Sea Dance", - йдеться в повідомленні.

Kalush Orchestra / © Getty Images
Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Також організатори фестивалю зазначили, що Ніна Кравіц – всесвітньо відома діджейка у сфері техномузики. Тим більше, вона також не підтримує війну в Україні. На думку організаторів, Kalush Orchestra спільно з Ніною Кравіц могли би зробити потужне антивоєнне послання до громадян.

"Ми віримо, що виступи Kalush Orchestra та Ніни Кравіц на Sea Dance Festival є шансом спільно надіслати сильне послання миру. Це єдине повідомлення, яке ми хочемо передати всьому світу, тому що музика має силу і силу об’єднати та "мобілізувати" більше людей, ніж війна та збройна сила", - зазначили організатори.

Нагадаємо, наприкінці серпня переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" візьмуть участь у фестивалі Sea Dance Festival. Там також буду грати діджейки з РФ Ніна Кравіц та Анфіса Летяго. Юзери одразу ж розкритикували музикантів, дорікаючи їм у тому, що "гроші не пахнуть". Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк відреагував на це, зазначивши, що вже попросив скасувати виступи росіянок.

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