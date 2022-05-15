Організатори "Євробачення-2022" прокоментували, чи порушив Kalush Orchestra правила, говорячи про "Азовсталь"

Організатори "Євробачення-2022" прокоментували, чи порушив Kalush Orchestra правила, говорячи про "Азовсталь"

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2022" відреагували на звернення українського гурту Kalush Orchestra щодо Маріуполя та "Азовсталі".

Так, у фіналі після номеру соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Єврофани одразу почали бити на сполох, чи не дискваліфікують представників України з конкурсу, оскільки "Євробачення" має доволі жорсткі правила.

Втім, організатори заявили, що заклик "має гуманітарний, а не політичний характер".

"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в цей момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після заклику Kalush Orchestra на "Євробаченні" юзери почали активно гуглити про Azovstal. Про це свідчать дані Google Trends.

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