Організатори "Євробачення-2023" заявили, що не знають, чи братиме участь Росія у голосуванні

Як відомо, країну-агресорку відсторонили від участі у пісенному конкурсі цього року.

Організатор міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" – Європейський мовний союз (EBU) заявив, що поки не знає, чи зможуть росіяни наступного року голосувати за учасників музичної першості.

Відповідна заява пролунала від прессекретаря EBU Дейва Гудмана у кометарі РосЗМП. Як стало відомо днями, за новими правилами, голосувати за конкурсантів зможуть не лише країни-учасники, а й всі інші країни світу. Така новина посіяла зерно надії в росії, яку цього року відсторонили від участі у "Євробаченні" через повномасштабне вторгнення до України:

"Ми опублікуємо список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування наступного року, напередодні заходу. Ми ще не знаємо, чи Росія буде в цьому списку", – сказав Гудман.

Зазначимо, що півфінали "Євробачення-2023" відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Тож тоді й стане зрозуміло, чи буде росія голосувати за учасників, чи ні.

Нагадаємо, що цьогоріч на "Євробачення-2022" переміг представник від України, гурт KALUSH Orchestra. Та через повномасштабне вторгнення рф до України організатори конкурсу вирішили, що наступного року музична першість відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Саме представник цієї країни посів друге місце на змаганні цьогоріч.

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