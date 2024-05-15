Організатори "Євробачення" вперше пояснили, чому насправді дискваліфікували представника Нідерландів

Організатори "Євробачення-2024" назвали причину, чому насправді дискваліфікували представника Нідерландів, співака Йоста Кляйна.

У EBU заявили, що версія нідерландського мовника нібито не зовсім відповідає дійсності. Зокрема, вони раніше заявляли, що Йост зробив "погрозливий жест" в бік камери, коли операторка знімала його без згоди.

Йост Кляйн / Фото: Associated Press

Однак організатори конкурсу зазначають, про що пише The Guardian, представник Нідерландів нібито саме порушив правила "Євробачення", що можуть підтвердити свідки. Як заявляють в EBU, дії артиста загрожували безпеці персоналу та знімальної групи.

"Поведінка Йоста була явним порушенням правил конкурсу, які спрямовані на забезпечення безпечного робочого середовища для всього персоналу та захисту знімальної команди", — йдеться в заяві EBU.

Йост Кляйн на Євробаченні 2024

Організатори "Євробачення" додали, що не мають доступу до судового процесу. Тим не менш, враховуючи інцидент та те, що справу мають передати на розгляд прокурору, було вирішено, що Кляйн не повинен брати участь у грандфіналі.

"Ми не маємо доступу до судового процесу, але, враховуючи обставини того, що сталося, і той факт, що незабаром поліцейська справа буде передана прокурору, було б недоречно, щоб Йост брав участь у фіналі", - зазначили в EBU.

Нагадаємо, представник Нідерландів пройшов до фіналу "Євробачення". Однак, у день проведення конкурсу його неочікувано дискваліфікували. Відомо, що стався неприємний інцидент за його участі та однієї з операторок знімальної команди.

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