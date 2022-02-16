Дискваліфікували, а не сама: оргкомітет нацвідбору на "Євробачення" відсторонив Alina Pash від участі в конкурсі

Представники оргкомітету заявили, що це вони дискваліфікувати артистку.

Оргкомітет Національного відбору на "Євробачення-2022" відреагував на заяву Alina Pash про те, що вона відмовляється представляти цьогоріч Україну на конкурсі.

Як передає пресслужба Суспільного, сьогодні, 16 лютого, під час позачергового засідання насправді оргкомітет прийняв рішення про дискваліфікацію співачки.

"Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час", - йдеться у повідомленні.

Оргкомітет припинив участь Alina Pash на підставі цього документу / suspilne.media

У себе на сторінці у Facebook голова правління Суспільного Микола Чернотицький зазначив, що підставою для рішення про дискваліфікацію Паш стала офіційна відповідь Держприкордонслужби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана Суспільному мовнику.

Зазначимо, що сьогодні переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash після низки скандалів відмовилася представляти Україну на міжнародному конкурсі. Артистка зробила офіційну заяву у своєму Instagram.

Наразі невідомо, чи відправлять Україну на "Євробаченні-2022" представляти срібного призера нацвідбору, гурт Kalush Orchestra. Мовник оголосив про збори 18 лютого, на яких й вирішиться подальша доля України цьогоріч на "Євробаченні".

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