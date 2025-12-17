Організатори "Євробачення-2026" здивували помпезним виглядом сцени і розкрили нові правила для глядачів

Сцена "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Реклама

Нарешті стало відомо, якою буде сцена міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Музичні перегони відбудуться наступного року у Відні. За організацію ювілейного "Євробачення" відповідає австрійський мовник ORF. Днями відбулась пресконференція, де розсекретили дизайн сцени та яким буде освітлення.

Загалом, автором концепції та художником-постановником став Флоріан Відер. Це вже вдесяте він готує сценографію для "Євробачення". Наступного року сцена буде дещо помпезною. В її центрі буде розташована велика світлодіодна поверхня у формі вигнутого листка, що формує головний візуальний фокус постановки. Дизайн доповнено вигнутою дугою та складною опорною конструкцією. Тим часом "зелена кімната" буде з'єднана зі сценою доріжкою, завдяки чому учасники зможуть пересуватися глядацькою залою.

Реклама

Саме такою буде сцена "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

До речі, під час пресконференції, як передає Reuters, були розсекречені нові правила для глядачів. Зокрема, у Відні під час "Євробачення" глядачі зможуть розгортати в залі прапори будь-якої країни, якщо вони не є забороненими у світі. Також, якщо виступи учасників будуть освистувати, це не будуть заглушувати. До слова, торік номер Ізраїля неоднозначно сприйняли. Проте у телеверсії цього не було чути, оскільки було накладено штучні оплески.

"Ми дозволимо всі офіційні прапори, які існують у світі, якщо вони відповідають закону. Ми не будемо нічого прикрашати чи уникати показу того, що відбувається, бо наше завдання — показати речі такими, якими вони", - йдеться в повідомленні мовника.

Саме такою буде сцена "Євробачення-2026" / © eurovisionworld.com

Нагадаємо, "Євробачення-2026" претендує на звання найскандальнішого в історії конкурсу. Річ у тім, що одразу п'ять країн відмовились від участі. Таке рішення ухвалили через участь Ізраїля. Отже, в ювілейному "Євробаченні" свої номери покажуть лише 35 країн, що є найменшою кількістю від 2003 року.