Орландо Блум на рідкісних фото засвітив обличчя дітей і розсекретив, як проводить із ними час

Орландо Блум / © Associated Press

Британський актор Орландо Блум проводить час із дітьми, попри непрості зміни в особистому житті.

48-річний артист поділився в Instagram знімками, як проводить час зі своїми двома дітьми. На одному з фото п’ятирічна донька від співачки Кеті Перрі — Дейзі — сидить за столом перед тарілкою з їжею. Блум жартома зазначив у підписі її неслухняне волосся.

Сториз Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

Інший кадр актор зробив із 14-річним сином Флінном, народженим у шлюбі з австралійською супермоделлю Мірандою Керр. Батько й син позували на тлі декорацій розважального комплексу в Голлівуді.

Сториз Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

Варто зазначити, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатися 2016 року. Уже за рік пара розійшлася через роман актора з іншою жінкою, однак 2019-го вони відновили стосунки, і саме на День святого Валентина Орландо освідчився Кеті.

2020 року у пари народилася донька Дейзі Дав. З часом у взаєминах почали виникати труднощі — після виходу нового альбому співачка зазнала критики та хвилі гейту, зокрема через її космічний політ, що, за словами інсайдерів, також вплинуло на подружнє життя.

