Орландо Блум на тлі чуток про розрив із Кеті Перрі спантеличив дописом у Мережі: "Це новий початок"

Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

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Голлівудський актор Орландо Блум на тлі чуток про розрив із американською співачкою Кеті Перрі спантеличив дописом у Мережі.

Подейкують, що подружжя серйозно налаштоване розлучитися. Зазначається, що вони вже прийняли відповідне рішення, і нічого не можна змінити. Ані Кеті Перрі, ані Орландо Блум чуток не коментують, але поведінкою натякають, що між ними дійсно не все гаразд.

Зокрема, актор на тлі пліток про розрив опублікував дивні дописи в Instagram-stories. Спочатку він поділився цитатою Будди, де йшлося таке: "Кожен день — це новий початок. Те, що ми робимо сьогодні, — найважливіше".

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Допис Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

Згодом актор опублікував цитату філософа Дайсаку Ікеди: "Найважливіше — зробити перший крок. Сміливо подолавши один маленький страх, ти здобудеш мужність, щоб зустріти наступний".

Допис Орландо Блума / © instagram.com/orlandobloom

У Мережі припускають, що такими дописами Орландо Блум натякає на зміни в його житті.

Зазначимо, актор та співачка перебувають у стосунках від 2016 року, щоправда, на деякий час вони розходилися. 14 лютого 2019-го закохані заручилися. У квітні 2020 року в Кеті Перрі та Орландо Блума народилася донька Дейзі. На початку червня цього року поширилися чутки про розлучення співачки та актора. Нещодавно подруга Кеті Перрі видала подробиці про серйозну кризу в стосунках пари.