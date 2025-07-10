Орландо Блум неочікувано показався з Кеті Перрі та одразу двома своїми дітьми на відпочинку

Орландо Блум та Кеті Перрі / © instagram.com/orlandobloom

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Голлівудський актор Орландо Блум неочікувано показався з американською співачкою Кеті Перрі та одразу двома своїми дітьми.

Артист наразі перебуває на відпочинку. Компанію йому неочікувано склала Кеті Перрі, з якою він нещодавно підтвердив розрив. Також разом із ними була їхня спільна 4-річна донька Дейзі та син Блума від Міранди Керр – 14-річний Флінн.

Орландо Блум із Кеті Перрі та дітьми / © instagram.com/orlandobloom

Зірка Голлівуду показав, як вони проводили час на відпочинку. Зокрема, Кеті Перрі та Орландо Блум разом із дітьми плавали на яхті у Середземному морі. Також вони насолоджувалися неймовірними краєвидами Італії.

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Орландо Блум із дітьми / © instagram.com/orlandobloom

Зазначимо, від червня ширилися чутки про розрив Кеті Перрі та Орландо Блума. Врешті, представники пари нещодавно це підтвердили. Попри розрив, колишні закохані підтримують дружній зв'язок заради їхньої спільної доньки.

До речі, в чудових стосунках Орландо Блум залишився й з колишньою дружиною, американською моделлю Мірандою Керр, з якою виховує сина.