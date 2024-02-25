Орландо Блум підтримав Україну і пригадав поїздку до Києва: "Потрібно, щоб цей жах закінчився"

Голлівудський актор Орландо Блум у другу річницю повномасштабного російського вторгнення потужно підтримав Україну.

У своєму Instagram знаменитість нагадав, що в країні досі триває війна. Актор написав, що від цього страждають діти, у яких окупанти забрали дитинство. Зокрема, за два роки в Україні у сумі повітряна тривога тривала до п'яти тисяч годин. Саме стільки діти були вимушені сидіти в укритті під землею, ховаючись від російських ракет.

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

"За останні два роки діти в Україні були змушені до п'яти тисяч годин сидіти укриттях під землею. Це еквівалентно майже семи місяцям. Минулого року, коли я відвідав Україну, я провів лише кілька годин у підземному сховищі. Проводити такі місяці для мене немислимо", - висловився актор.

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум закликав світ, що це жахіття потрібно негайно припинити, оскільки через дії країни-агресорки Росії майбутнє цілого покоління під загрозою.

"Майбутнє цілого покоління під загрозою. Дітям потрібно, щоб цей жах закінчився. Дітям потрібен мир. Негайно!" – додав актор.

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

Зазначимо, Орландо Блум приїжджав до Києва у березні 2023 року як посол доброї волі UNICEF. Зірка Голлівуду зустрівся з дітьми, які є вихованцями дитячого центру "Спільно", та відвідав звільнений від окупантів Ірпінь.

Нагадаємо, раніше актори Роберт Де Ніро, П’єр Рішар та чимало інших світових знаменитостей записали відео на підтримку України. Вони висловили своє захоплення українцям, які другий рік поспіль захищають країну від окупантів та стримують агресора.

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