Орландо Блум після розлучення з Кеті Перрі закрутив роман із молодшою на 21 рік моделлю

Орландо Блум / © Associated Press

Голлівудський актор Орландо Блум після розлучення з американською співачкою Кеті Перрі, схоже, довго не сумував на самоті.

Папараці заскочили артиста у компанії загадкової білявки. Як пише TMZ, супутницею актора виявилась 28-річна швейцарська модель Луїза Леммель.

Парочка разом відвідала Супербоул. Папараці заскочили актора та модель саме в той момент, коли вони удвох покидали стадіон. Що цікаво, знаменитості йшли поруч одне з одним, при цьому Луїза міцно тримала за руку актора. Хоч пара офіційно й не підтверджує роман, проте, судячи з фото, їх пов'язують значно тепліші стосунки, аніж просто дружні.

Луїза Ламмель / © Getty Images

Зазначимо, за плечима в Орландо Блума є два шлюби. Він був одружений з австралійською моделлю Мірандою Керр, з якою в нього є спільний син Флінн. Пара уклала шлюб у липні 2010 року, але вже 2013-го розлучилась.

Тривалий час Орландо Блум перебував у стосунках із Кеті Перрі, з якою заручився в лютому 2019 року. Проте вже влітку 2025-го пара оголосила про розрив. У колишніх закоханих є спільна донька Дейзі, яка з'явилась на світ 2020 року.

