Орландо Блум поділився рідкісним сімейним фото з сином від Міранди Керр

Актор показав як разом з родиною проводить вільний час.

Відомий голлівудський актор Орландо Блум, який нещодавно разом з коханою хизувався відпочинком в Італії, замилував фанів фото з сином.

У своєму фотоблогу 44-річна зірка "Піратів Карибського моря" поділився світлиною на якій постав разом з 10-річним сином Флінном від першого шлюбу. На фото знаменитість разом з коханою Кеті Перрі та сином прогулюються у парку тримаючись за руки.

instagram.com/orlandobloom

"Родина. Любов", - коротко підписав допис актор.

Варто зазначити, що Орландо Блум та Міранда Керр одружилися у 2010 році. За рік у пари народився син Флінн. Та за три роки подружнього життя зірки розійшлися, залишившись хорошими друзями.

Роман між популярною співачкою Кеті Перрі та актором Орландо Блумом розпочався ще у 2016 році. Так, нещодавно, після народження спільної дитини, закохані таємно одружилися.

Нагадаємо, днями Кеті Перрі показала Орландо Блума в ніч народження їхньої доньки. У своєму фотоблогу зірка опублікувала зворушливе відео із пологового.

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