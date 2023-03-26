Орландо Блум у Києві пройшов тест на українця від Укрзалізниці

Зірка Голлівуду Орландо Блум під час свого візиту до України встиг не лише поспілкуватися з українськими дітлахами.

Працівники Укрзалізниці влаштували для акторка своєрідний тест на українця. Блуму запропонували вимовити назву держпідприємства, адже, зазвичай, іноземцям важко даються слова української мови з таким закінченням.

Втім, актору слово "Укразалізниця" далося з легкістю, що він і продемонстрував на відео.

Також Блум звернувся до лідера гурту U2 Боно, який свого часу так і не зміг вимовити назву Укрзалізниці.

"Пробач, Боно, але в мене вийшло", - сказав Орландо.

Нагадаємо, що Орландо Блум приїхав до України у якості посла доброї волі UNICEF. Під час свого візиту актор зустрівся з дітьми, які перебувають у дитячому центрі "Спільно", а також побував у звільненому від окупантів Ірпені.

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