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Орландо Блум врятував Кеті Перрі, розірвавши їй корсет на сцені

Орландо Блум врятував Кеті Перрі, розірвавши їй корсет на сцені

Associated Press

Артистці було важко дихати через затісний корсет.

Чоловік американської співачки Кеті Перрі, голлівудський актор Орландо Блум став для неї справжнім супергероєм під час одного з заходів.

Днями Кеті запросили виступити на Variety's Power of Women, де у залі був присутній й її чоловік. Перрі прийшла на церемонію у гарній пишній сукні бузкового кольору. Зі сцени вона подякувала своєму "другу, коханню та прикладу для їхньої донечки" Орландо. Ну а після промови потішила присутніх виконанням пісні.

Щоправда, перш ніж почати співати Кеті звернулася до коханого, аби він допоміг їй розв'язати корсет ззаду, який дуже давив і заважав їй нормально дихати.

"Орландо, розв'яжи будь-ласка корсет, він трохи затісний, я не можу співати", - сказала Кеті.

Блум тоді ж вибіг до коханої та врятував її. "Тепер я можу дихати! Мій герой!" – похвалила коханого Перрі.

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