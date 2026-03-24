Орландо Блума на тлі чуток про роман із молодшою на 21 рік моделлю заскочили на відпочинку – ЗМІ

Орландо Блум

Голлівудського актора Орландо Блума помітили під час відпочинку зі швейцарською моделлю Луїзою Леммель, з якою віднедавна йому приписують роман.

Так, ще минулого місяця пару заскочили разом після Супербоулу у Каліфорнії, коли вони залишали захід, тримаючись за руки. А нещодавно, як повідомляє видання The Sun, закохані вирушили у спільну подорож до Швейцарії, де провели кілька днів у розкішних умовах. Ба більше, актор навіть вже міг познайомитися з частиною родини та друзів обраниці.

Інсайдери стверджують, що Блум і Леммель зупинилися у престижних готелях Цюриха, що на Люцернському озері. Під час поїздки компанію парі складав і домашній улюбленець актора — пудель Біггі Смоллз. За словами джерел, вони вже кілька місяців підтримують стосунки, попри життя у різних містах: він — у Лос-Анджелесі, вона — у Нью-Йорку.

Луїза Ламмель

«Орландо та Луїза тихо зустрічаються вже кілька місяців. Вони вже стали маленькою родиною. Між ними справжня іскра», — зазначають інсайдери.

До слова, 2025 року Орландо Блум розійшовся зі співачкою Кеті Перрі після дев’яти років разом. У колишньої пари є спільна донька Дейзі. Також актор виховує 15-річного сина Флінна від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.

Варто зауважити, що наразі офіційно ні Блум, ні його ймовірна обраниця не коментують свої стосунки.

