Гламур
342
2 хв

Орландо Блума на тлі чуток про роман із молодшою на 21 рік моделлю заскочили на відпочинку – ЗМІ

Подейкують, актор вже міг познайомитися з деякими членами родини нової коханої.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Орландо Блум / © Associated Press

Голлівудського актора Орландо Блума помітили під час відпочинку зі швейцарською моделлю Луїзою Леммель, з якою віднедавна йому приписують роман.

Так, ще минулого місяця пару заскочили разом після Супербоулу у Каліфорнії, коли вони залишали захід, тримаючись за руки. А нещодавно, як повідомляє видання The Sun, закохані вирушили у спільну подорож до Швейцарії, де провели кілька днів у розкішних умовах. Ба більше, актор навіть вже міг познайомитися з частиною родини та друзів обраниці.

Інсайдери стверджують, що Блум і Леммель зупинилися у престижних готелях Цюриха, що на Люцернському озері. Під час поїздки компанію парі складав і домашній улюбленець актора — пудель Біггі Смоллз. За словами джерел, вони вже кілька місяців підтримують стосунки, попри життя у різних містах: він — у Лос-Анджелесі, вона — у Нью-Йорку.

Луїза Ламмель / © instagram.com/luisalaemmel

«Орландо та Луїза тихо зустрічаються вже кілька місяців. Вони вже стали маленькою родиною. Між ними справжня іскра», — зазначають інсайдери.

До слова, 2025 року Орландо Блум розійшовся зі співачкою Кеті Перрі після дев’яти років разом. У колишньої пари є спільна донька Дейзі. Також актор виховує 15-річного сина Флінна від шлюбу з моделлю Мірандою Керр.

Варто зауважити, що наразі офіційно ні Блум, ні його ймовірна обраниця не коментують свої стосунки.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Валерія Крук вийшла заміж. 47-річна зірка показала своє розкішне весілля в Абу-Дабі.

