Орнелла Муті оскандалилася через Росію, а її донька заявила: "Завжди будемо туди їздити"

Орнелла Муті / © Getty Images

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Італійська акторка Орнелла Муті вчергове викликала хвилю обурення після поїздки до Росії.

Найбільшого резонансу цього разу спричинили навіть не її дії, а реакція доньки Найке Рівеллі. Вона публічно стала на захист матері та пояснила, чому вони не мають наміру відмовлятися від візитів до РФ. Однак замість підтримки отримала ще більше критики. Ба більше, її слова швидко почали спростовувати італійські медіа.

«Ми наполовину росіянки, ти цього не знав, Роберто? Ти ж такий великий журналіст. Я хочу тобі дещо сказати: у нас є родина в Росії. Ті фото, які ти публікуєш, де мама на благодійній вечері для хворих дітей, 10-річної давнини. І так, іноді на таких заходах з’являється й Путін. Дорогий Роберто Дагоспіа, ми з мамою завжди будемо їздити в Росію. Росіяни — чудові люди, а ми наполовину росіянки», — заявила Найке Рівеллі у відеозверненні.

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Допис Найке Рівеллі / © instagram.com/naikerivelli

Допис Найке Рівеллі / © instagram.com/naikerivelli

Допис Найке Рівеллі / © instagram.com/naikerivelli

Причиною нового скандалу стала участь Орнелли Муті в міжнародному форумі, який на початку липня відбувся в Казані. Після заходу італійський таблоїд Dagospia опублікував лист читача із закликом звернути увагу на регулярні візити акторки до Росії під час повномасштабної війни в Україні. Автор наголосив, що участь відомої італійки в подібних подіях може негативно позначитися на репутації Італії, а мовчання місцевих медіа навколо цього викликає подив.

«У той час, коли війна в Україні триває, а Росія залишається під санкціями та в дипломатичній ізоляції з боку багатьох західних країн, присутність італійської знаменитості на подібних заходах не може не викликати запитань щодо доцільності такої участі. Мене дивує, що цей візит не знайшов жодного відгуку в італійських медіа, попри популярність актриси та суперечки, що вже виникали в минулому через подібні ініціативи», — йшлося у зверненні.

Допис Найке Рівеллі / © instagram.com/naikerivelli

Допис Найке Рівеллі / © instagram.com/naikerivelli

Втім, відповідь доньки Орнелли Муті лише посилила дискусію. У Dagospia звернули увагу, що Рівеллі заявила про використання лише старих фотографій, хоча більшість оприлюднених кадрів були зроблені саме під час нещодавнього форуму в Казані. Ба більше, схожі світлини вона сама раніше публікувала у своїх соцмережах.

Допис Найке Рівеллі / © instagram.com/naikerivelli

На цьому історія не завершилася. Після заяви Найке Рівеллі в італійській пресі з’явилося нове звернення читача, який поставив під сумнів її аргументи. У ньому зазначалося, що раніше Орнелла Муті неодноразово розповідала про естонське походження своєї родини, а про російське коріння почала активно згадувати вже після того, як стала частою гостею російських заходів. Також автор звернув увагу, що акторка та її донька регулярно демонструють фото з офіційних подій у РФ, але ніколи не показували родичів, про яких тепер говорять як про головну причину своїх поїздок. Окремо він зауважив, що Найке Рівеллі так і не відповіла на головне запитання критиків — чи доречно відвідувати країну-агресорку під час війни.

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