Осадча дорікнула Ревві та Стужук за мовчання щодо війни: "Український паспорт треба заслужити"

Осадча дорікнула Ревві та Стужук за мовчання щодо війни: "Український паспорт треба заслужити"

Ведуча вимагає від знаменитостей з українським паспортом висловлюватися про війну Росії проти України.

Відома телеведуча Катерина Осадча звернулася до українських знаменитостей, які живуть та працюють у Росії, та не висловлюють свою позицію щодо війни РФ проти України.

Так, ведуча "Світського життя" днями опублікувала дописи у сторіз свого Instagram, де закликала співачок Світлану Лободу, Ані Лорак та Регіну Тодоренко не мовчати. До слова, після цього артистки нарешті заговорили на багатомільйонну публіку.

Тепер Осадча звернулася до шоумена Артура Пирожкова, справжнє ім'я якого Олександр Ревва. Знаменитість народився у Донецьку. За словами Катерини, він зберіг свій український паспорт та "спокійно літав собі по корпоративах в Україні".

"Олександре! Скажу і вам, український паспорт потрібно заслужити!!! Український паспорт означає активну позицію. Чекаємо", – написала вона.

instagram.com/kosadcha

Не оминула увагою Осадча й відому українську блогерку-мільйонницю Софію Стужук, яка під час відпочинку в Дубаї назвала себе "русской".

"Нейтралітет з українським паспортом не пройде", – зазначила Катя.

instagram.com/kosadcha

Крім того, у фотоблогу зірка оприлюднила відео, де російською мовою донесла мешканцям РФ справжню ситуацію в Україні, а не те, "чому вони вірять".

"Жителі Росії можуть просто затоптати силовиків кількістю, не бійтеся, виходьте! Кажіть, не мовчіть. Зараз у ваших руках ваше майбутнє та майбутнє ваших дітей! Я дуже прошу відправити це відео всім, хто живе в Росії і може просто силою кількості людей зупинити цей жах. Росіє, йди з нашої землі!!!" – додала вона.

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