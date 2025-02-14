Осадча і Горбунов насмішили, що їх дратує один в одному у шлюбі: "Щось наплутали в пологовому"

Українська ведуча Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов зробили зізнання до Дня закоханих.

Так, 14 лютого подружжя у фотоблогу дало відповідь на поширені запитання про їхні стосунки. Таким чином зірки намагалися перевірити один одного на обізнаність. Серед опитувальника були запитання про їхнє знайомство та перші подарунки, коли Катерина тішила Юрія одягом, а він – розкішними прикрасами.

Крім того, Осадча зізналася, що їй не подобається у характері коханого. Зірка говорить, що здебільшого це стосується його контролю над побутовими речима.

"Він весь час перепитує: чи вимкнула я світло, чи все закрила. Думаю, що його дратує, що щось можу розкидати. Юра каже, що мені щось наплутали в пологовому і я не справжня Діва", - з гумором зазначила ведуча.

Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Зі свого боку Горбунов зазначив, що йому не подобається, як дружина не кладе речі на свої місця.

"Катя не справжня Діва. Вона любить щось порозкидати і каже, що як розкидано – це і є їхнє місце", - сказав знаменитість.

Водночас у День святого Валентина закохані розповіли і про те, що їх розчулює у шлюбі найбільше. Так, для Катерини – "як Юра з хлопцями, нашими синами, бавиться", а Юрія – як "вона дуже швидко відходить від різних непорозумінь, які можуть бути".

Юрій Горбунов з родиною / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, нещодавно подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов замилували небаченими фото зі свого весілля та уперше розповіли, яким насправді було свято.

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