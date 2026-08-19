Осадча і Горбунов ніжно привітали сина з 5-річчям: як змінювався Данило з роками

Юрій Горбунов і Катерина Осадча з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

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Шоумен Юрій Горбунов і його дружина Катерина Осадча розповіли про особливе свято у родині.

Їхньому наймолодшому сину Данилові виповнилося п’ять років. З цієї нагоди Катерина записала невелике бліц-опитування з маленьким іменинником. У розмові з’ясувалося, що Данило «найбільше любить маму й тата», захоплюється малюванням, а його улюблена пора року — літо.

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У своєму дописі зіркова мама поділилася своїми емоціями від виховання Данила та те, як він щиро вміє любити. І залишила йому декілька теплих привітань із вдячністю.

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Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

«Данилочко, моя любов, з Днем народження. Я ніколи не знала, що хтось може мене любити на стільки сильно і на стільки всеохоплююче. Нехай життя буде щасливим, ми поруч. Дякую, що ти вибрав нас своїми батьками», — написала Осадча.

Так само з вдячністю та любов’ю до Данила звернувся і його тато. Юрій Горбунов в Instagram зібрав добірку різних фото іменинника й показав, як він змінювався за своє життя.

«З Днем народження, наш солодкий принц! Сьогодні Данилові вже цілих п’ять рочків! Рости, сину, здоровим, щасливим, у мирній і багатій країні, на радість твоїм таткові і мамі! Дуже тебе любимо!» — зворушив Горбунов.

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

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