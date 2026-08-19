ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Осадча і Горбунов ніжно привітали сина з 5-річчям: як змінювався Данило з роками

Зіркове подружжя зворушливо звернулося до іменинника.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Юрій Горбунов і Катерина Осадча з синами

Юрій Горбунов і Катерина Осадча з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Шоумен Юрій Горбунов і його дружина Катерина Осадча розповіли про особливе свято у родині.

Їхньому наймолодшому сину Данилові виповнилося п’ять років. З цієї нагоди Катерина записала невелике бліц-опитування з маленьким іменинником. У розмові з’ясувалося, що Данило «найбільше любить маму й тата», захоплюється малюванням, а його улюблена пора року — літо.

У своєму дописі зіркова мама поділилася своїми емоціями від виховання Данила та те, як він щиро вміє любити. І залишила йому декілька теплих привітань із вдячністю.

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

«Данилочко, моя любов, з Днем народження. Я ніколи не знала, що хтось може мене любити на стільки сильно і на стільки всеохоплююче. Нехай життя буде щасливим, ми поруч. Дякую, що ти вибрав нас своїми батьками», — написала Осадча.

Так само з вдячністю та любов’ю до Данила звернувся і його тато. Юрій Горбунов в Instagram зібрав добірку різних фото іменинника й показав, як він змінювався за своє життя.

«З Днем народження, наш солодкий принц! Сьогодні Данилові вже цілих п’ять рочків! Рости, сину, здоровим, щасливим, у мирній і багатій країні, на радість твоїм таткові і мамі! Дуже тебе любимо!» — зворушив Горбунов.

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / © instagram.com/gorbunovyuriy

Син Юрія Горбунова та Катерини Осадчої / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie