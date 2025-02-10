Осадча, Jerry Heil, Розовий та інші висміяли скандального Потапа за інтерв'ю російському Дудю

Українські знаменитості відреагували на скандальне інтерв'ю продюсера Потапа для російського журналіста Юрія Дудя.

Так, знаменитість не знайшов кращого варіанту, як розповісти про своє життя та бізнес за кордоном росіянину. Ба більше, робив це російською мовою й цинічно додавав, що це аж ніяк "не для іміджу". У Мережі його висловлювання вже викликають шквал емоцій.

Українські зірки також розкритикували шоумена за неочікувану появу в кадрі у росіянина. Вони не лише наголосили на ганебності поведінки продюсера, але й закликали не підтримувати російських ютуберів своїм переглядом. Бо їхні кошти йдуть до РФ як податки, а відтак фінансують звірства окупантів в Україні.

Jerry Heil

"Прошу вас всіх не дивитися інтерв'ю Потапа для Дудя. І цим самим не просувати російський канал, не просувати псевдоукраїнський контент, не підіймати перегляди ролика, а отже заробіток росіянина, який платить податки", - наголосила Jerry Heil.

Реакція українських зірок на інтерв'ю Потапа для Дудя

Раміна Есхакзай

"Не дарма кажуть, що бути українцем – не тільки народитися в Україні й мати відповідний паспорт. Бути українцем – спосіб мислення. Скільки українських інтерв'юерів неодноразово пропонувало записати Потапу інтерв'ю, зокрема й я. Але він писав, що ані я, ані мої підписники до цього не готові", - заявила Раміна.

Реакція українських зірок на інтерв'ю Потапа для Дудя

Анатолій Анатоліч

"Мені не сподобалося декілька фундаментальних речей. По-перше, Потап трішки п*зд*ть щодо ТрО та своїх виїздів. Він продовжує говорити абстрактні речі, нічим не підтверджені. Мені це не подобається. Якщо ти вже погоджуєшся дати інтерв'ю лібералу Дудю, то донеси більш чітку позицію, що Росія винна, посперечайся з Дудем. Те, що хтось, можливо, буде асоціювати Потапа з позицією цілої країни – теж не подобається. Правди ніх*ра не почув", - зазначив шоумен.

Реакція українських зірок на інтерв'ю Потапа для Дудя

Слава Дьомін

"Гарної дороги в інший шоубізнес, Олексію. Я знав, що знімалось це інтерв'ю. Для мене це показник того, що людина свідомо пішла з українського шоубізнесу. Шкода", - написав ведучий.

Реакція українських зірок на інтерв'ю Потапа для Дудя

Віктор Розовий

Зірка "Ліги сміху", який зараз проходить реабілітацію після серйозного осколкового поранення, іронічно звернув увагу на одяг Потапа під час інтерв'ю. Віктор з гумором звернувся до Массімо Ості – покійного дизайнера, який є засновником відомого італійського бренду, який і обрав Потап. До слова, брендові нашивки нагадують військові відзнаки.

Реакція українських зірок на інтерв'ю Потапа для Дудя

Катерина Осадча

Ведуча також згадала про Потапа у своїх сторіз і зізналася, що тепер переможці нацвідбору на "Євробачення-2025" гурт Ziferblat "видихає, бо під'їхало інтерв'ю Потапа".

Реакція українських зірок на інтерв'ю Потапа для Дудя

Нагадаємо, нещодавно Потап заговорив за повернення до України. Він також припустив, яким бачить закінчення війни.