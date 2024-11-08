Осадча, Падалко та Барбір довели до мурах читанням віршів у слідчому ізоляторі та центрі столиці

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір, Катерина Осадча та ведуча ТСН Марічка Падалко долучилися до проєкту "Тримайся. Тримаюсь" Центру громадянських свобод та Фундації Катерини Осадчої.

Знаменитості вкотре нагадали про українців, які перебувають у російському полоні. Пронизливі вірші, написані сучасними поетами і поетками про неволю, ведучі читали в Київському слідчому ізоляторі. Це яскраво відтворило атмосферу неволі і страждань, з якими стикаються українські полонені.

Щонайменше 7000 цивільних громадян нині утримуються в неволі в Росії та на тимчасово окупованих територіях, а кількість військовополонених невідома. Для них кожен день є боротьбою за виживання в умовах катувань та ізоляції від зовнішнього світу.

"Моя участь в цьому проєкті – це підтримка всім тим, хто чекає, хто ув’язнив себе у своїх квартирах і своїх думках як прояв солідарності зі своїми рідними в полоні. Ці люди потребують не меншої підтримки, ніж ті, за звільнення яких ми боремося", коментує Марічка Падалко, яка читала вірш Наталії Гейман.

Проект закликає до припинення тортур і порушень міжнародних гуманітарних норм щодо військовополонених, а також до звільнення цивільних ув'язнених без будь-яких умов і обмінів.

Людмила Барбір зазначила, що читати вірш в цьому проєкті для неї було великою відповідальністю.

"Мене вразив такий реалістичний підхід до знімань – коли читачів помістили в умови в'язниці… Безперечно, це не ті умови, в яких перебувають наші військові та цивільні полонені. Але навіть кілька годин, проведених там, все ж тиснуть морально. Навіть страшно уявити, які муки і тортури переносять наші люди, які досі в російському полоні. Вірш Оксани Гурської з-поміж інших мені відгукнувся ще до того, як я прочитала історію авторки. Її коханий Геннадій, захисник «Азовсталі», досі в полоні… Оксана вклала в ці рядки всі свої переживання, біль, розпач… Але водночас і потужний посил не здаватися і боротися на всіх рівнях", - каже ведуча каналу 1+1 Україна.

Катерина Осадча читала вірш Катерини Міхаліциної на Софійській площі біля монументу, присвяченому полоненим з "Азовсталі". Руки, зв'язані мотузкою, символізують їхню стійкість, незламність і віру. Ця інсталяція стоятиме у центрі Києва доти, доки останній захисник з "Азовсталі" не вийде з полону.

"Мій вірш це як мрія про свободу. Всі ми мріємо про те, щоб всі наші полонені вийшли на свободу і подивилися на сонячне світло. Тому мій вірш ми знімали на залитій сонцем Софійській площі в Києві, де ми сподіваємося святкувати в тому числі і нашу перемогу і зустрічати всіх без виключення наших полонених, тих, хто зараз знаходиться в ув’язненні. Вірш, який я читаю, про кримськотатарську маму, її одиночний протест, яка чекає свого сина з ув’язнення", - розповідає Катерина Осадча.

В медіапроєкті "Тримайся. Тримаюся" також взяли участь акторки Римма Зюбіна, Ірма Вітовська, Даша Трегубова, актор, режисер і військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв, поет і військовий Сергій Жадан та багато інших.

"Цей проєкт – це потужна синергія проникливих віршів, що оголюють болючу правду українців, неймовірно сильного й емоційного виконання відомих культурних діячів та гнітючої атмосфери слідчого ізолятора. Саме це місце відтворює загартовану реальність, в якій тисячі наших людей живуть щодня", - коментує режисерка медіапроєкту "Тримайся. Тримаюсь" Анна Трушова.

▶ На YouTube-каналі Центру громадянських свобод можна переглянути повне відео за цим посиланням: Тримайся! Тримаюсь!

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