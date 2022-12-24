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Осадча поділилася сімейною світлиною з Горбуновим і синами та привітала українців з Різдвом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1956
Час на прочитання
2 хв
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Осадча поділилася сімейною світлиною з Горбуновим і синами та привітала українців з Різдвом

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Родина зустріла Святвечір 24 грудня.

Телеведуча Катерина Осадча разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим, зібрали родину за святковим столом.

У канун Різдва, яке частина українців відзначають 25 грудня, ведуча поділилася родинною світлиною з чоловіком та двома синами в своєму Instagram.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

У сторіз Катерина також показала святковий стіл із традиційними атрибутами Різдва, свічками та дідухом. Символічно на столі зіркової родини стояли гілочки бавовни. 

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

Під своїм дописом Катерина привітала усіх українців з Різдвом та прийдешніми зимовими святами. Ведуча зазначила, як змінилися бажання українців за це рік.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

"Минулого року напередодні свят ми писали, що віримо в різдвяні дива, загадували бажання на 2022 рік, просили щастя, пригод, нових можливостей …. Сьогодні ми вже не чекаємо дива, сьогодні ми чекаємо Перемоги, ми не опираємось на долю, ми дякуємо ЗСУ за наші життя, ми не очікуємо пригод, бо "пригод" вистачило на все життя. Ми хочемо миру… і миру через Перемогу", - написала Осадча. 

Телеведуча побажала усім українцям миру та нагадала, що усі ми одна велика родина.

"І нехай Різдво принесе нам віру в наше мирне гарне і квітуче майбутнє! Дасть сили і духу. Теплого вам та затишного Різдва.
Божого благословення нам всім. Вітаю кожного Героя, кожного українця в світі вітаю всіх хто підтримує і допомагає. Ми всі єдина родина! Слава Україні", - написала Осадча.

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Дата публікації
Перегляди
1956
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